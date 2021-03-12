В Сербии заявили, что информационная кампания против "Спутника V" обречена на провал

БЕЛГРАД, 12 марта. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Информационная кампания против вакцины "Спутник V" и других российских препаратов от коронавируса обречена на провал. Уверенность в этом выразил в пятницу в комментарии ТАСС министр, отвечающий в правительстве Сербии за инновации и технологии, глава межправительственного комитета по сотрудничеству с Россией Ненад Попович.

"Российская вакцина "Спутник V" завоевывает весь мир, в настоящий момент это самая эффективная вакцина против коронавируса на свете. Те, кто готов нападать на вакцину, спасающую жизни в борьбе с коронавирусом, встают на сторону вируса и действуют против здоровья и жизней людей. Это кампания, которая на самом старте обречена на провал. Россия выйдет из этого еще более сильной", - подчеркнул он.