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Пандемия COVID-19
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В Сербии заявили, что информационная кампания против "Спутника V" обречена на провал

Министр, отвечающий в правительстве Сербии за инновации и технологии, глава межправительственного комитета по сотрудничеству с РФ Ненад Попович назвал российский препарат самой эффективной вакциной против коронавируса на свете

БЕЛГРАД, 12 марта. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Информационная кампания против вакцины "Спутник V" и других российских препаратов от коронавируса обречена на провал. Уверенность в этом выразил в пятницу в комментарии ТАСС министр, отвечающий в правительстве Сербии за инновации и технологии, глава межправительственного комитета по сотрудничеству с Россией Ненад Попович.

"Российская вакцина "Спутник V" завоевывает весь мир, в настоящий момент это самая эффективная вакцина против коронавируса на свете. Те, кто готов нападать на вакцину, спасающую жизни в борьбе с коронавирусом, встают на сторону вируса и действуют против здоровья и жизней людей. Это кампания, которая на самом старте обречена на провал. Россия выйдет из этого еще более сильной", - подчеркнул он.

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