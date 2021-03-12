Австралия, Индия, США и Япония будут сообща устранять угрозы в Тихом и Индийском океанах

ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. Страны Четырехстороннего диалога по безопасности (Австралия, Индия, США и Япония) намерены противодействовать угрозам в регионе Индийского и Тихого океанов и за его пределами. Это следует из совместного заявления лидеров государств "четверки", распространенного Белым домом в пятницу по итогам переговоров, проходивших в виртуальном формате.

"Вместе мы привержены продвижению свободного, открытого, основанного на нормах порядка, базирующегося на международном праве, чтобы способствовать безопасности и процветанию и противодействовать угрозам как в Индо-Тихоокеанском регионе, так и за его пределами. Мы поддерживаем [принципы] верховенства закона, свободы судоходства и полетов, мирного урегулирования споров, демократических ценностей и территориальной целостности", - говорится в документе.

Япония, США, Индия и Австралия также намерены укреплять сотрудничество в борьбе с пандемией и изменением климата, говорится в совместном заявлении стран.

Помимо этого, "четверка" намерена отвечать на предполагаемые вызовы в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. "Мы продолжим рассматривать в качестве приоритета применительно к морским пространствам международное право, прежде всего - Конвенцию ООН по морскому праву, а также содействовать сотрудничеству, в том числе в сфере безопасности на море, чтобы ответить на вызовы основанному на правилах порядку в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях", - отмечается в коммюнике.

"Четверка" также призывает к полному свертыванию ядерных программ КНДР. "Мы подтверждаем свою приверженность полной денуклеаризации Северной Кореи в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН, а также подтверждаем необходимость немедленного урегулирования вопроса похищенных [в свое время спецслужбами КНДР] японских граждан", - отмечается в документе.

О сотрудничестве стран

Четырехсторонний диалог по безопасности был запущен в 2007 году. Этот механизм взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе и зоне Индийского океана включает Вашингтон, Канберру, Нью-Дели и Токио. Первая четырехсторонняя встреча руководителей внешнеполитических ведомств Австралии, Индии, США и Японии прошла в сентябре 2019 года в Нью-Йорке. В ноябре 2017 года четыре страны сформировали коалицию в рамках новой стратегии обеспечения безопасности важнейших судоходных маршрутов в Индо-Тихоокеанском регионе. Нынешний виртуальный саммит "четверки" является первым. Должностные лица США ранее заявляли, что не исключают расширения формата "четверки" в будущем.