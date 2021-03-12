В США заявили, что будут добиваться от ЕС дополнительных совместных санкций против России

ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены добиваться от Европейского союза выработки дополнительных совместных ограничительных мер в отношении России за сделанные, по мнению Вашингтона, Москвой различные недружественные шаги. Об этом заявил в пятницу на брифинге для журналистов в Белом доме помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, новый президент США Джо Байден собирается действовать именно таким образом. "Если вы взглянете на Россию и Китай, то он [Байден] стал проводить твердую линию в отношении России, в том числе работая с европейцами", - сказал советник американского лидера.

По словам Салливана, Вашингтон намеревается "выставить цену" Москве за ситуацию с Алексеем Навальным, а также подготовить "дополнительные ответы на другие злонамеренные действия".

Алексей Навальный был госпитализирован 20 августа прошлого года в Омске после того, как ему стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Позднее его доставили в берлинскую клинику Charite. Власти Германии 2 сентября выступили с утверждением, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". Российские власти неоднократно заверяли, что до вывоза Навального в Берлин в его организме не было выявлено никаких отравляющих веществ. На днях США и ЕС ввели санкции в отношении ряда должностных лиц России высокого ранга в связи с ситуацией вокруг Навального.