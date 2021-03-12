Лидеры Австралии, Индии, США и Японии обсудили вызовы со стороны Китая

ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. Лидеры Австралии, Индии, США и Японии обсудили на состоявшихся в пятницу переговорах по видеосвязи вызовы, которые, по их мнению, исходят от Китая. Об этом сообщил на брифинге для журналистов в Белом доме помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Четверо лидеров действительно обсудили вызов, который представляет собой Китай. И они ясно дали понять, что ни у кого из них нет никаких иллюзий насчет Китая", - заявил советник главы американской администрации.

"Тем не менее, - утверждал он, - в фундаментальном смысле сегодняшний день не был посвящен Китаю". По словам Салливана, лидеры посвятили основное внимание обсуждению "климатического кризиса и COVID-19".

"Лидеры также условились провести очную встречу до конца года", - подтвердил Салливан. Ранее об этом объявил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга. В совместном письменном заявлении "четверки" говорится, что главы внешнеполитических ведомств США, Индии, Японии и Австралии будут часто консультироваться между собой "и встречаться по меньшей мере раз в год". В документе подчеркивается намерение лидеров провести личную встречу "до конца 2021 года".

Согласно изложенной Салливаном информации, Байден исходит из того, что "зона Индийского океана и Азиатско-Тихоокеанский регион имеют центральное значение для национальной безопасности США".