Главнокомандующий ВСУ проинформировал главу Военного комитета НАТО о ситуации в Донбассе

КИЕВ, 12 марта. /ТАСС/. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Хомчак по телефону проинформировал председателя Военного комитета НАТО Стюарта Пича о ситуации в районе силовой операции в Донбассе. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

"Генерал-полковник Руслан Хомчак проинформировал главного маршала авиации сэра Стюарта Пича о текущей ситуации в районе проведения операции объединенных сил", - говорится в сообщении на странице украинского Генштаба в Facebook.

Особое внимание во время разговора "стороны уделили дальнейшему развитию военного сотрудничества между Украиной и НАТО", подчеркнули в Генштабе. "Мы продолжим искать дальнейшие пути оказания необходимой помощи украинской армии", - цитирует главу Военного комитета НАТО пресс-служба.

Собеседники также договорились координировать совместные усилия для сотрудничества в рамках Программы расширенных возможностей НАТО.