Демонстранты в Бейруте призвали к созданию правительства, пользующегося доверием народа

БЕЙРУТ, 12 марта. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Участники протестного движения провели в пятницу шествие по улицам ливанской столицы, призвав к созданию правительства, которое будет пользоваться доверием народа, передает корреспондент ТАСС.

Сотни демонстрантов прошли от здания МВД республики в квартале Саная до района расположения парламентского дворца на площади Пляс Этуаль в центре города. Они осудили бездействие властей перед безудержным ростом цен, который наблюдается после падения обменного курса национальной валюты - с 8 000 до 11 000 ливанских фунтов за $1.

Топограф Мишель Касабли рассказал ТАСС, что финансовый коллапс отнимает у людей последние накопления. "Правительство ограбило граждан, заблокировав их счета в банках, и не делает ничего для улучшения ситуации, - отметил он. - Этому унижению должен быть положен конец, поэтому ливанцы выходят на улицу, чтобы защитить свои права".

Преподаватель Ливанского госуниверситета Салям Буси, в свою очередь, заявила, что уличные выступления, которые охватили столицу, свидетельствуют "о продолжении массового движения за отстранение от власти политического класса, погрязшего в коррупции". По ее словам, лозунги начавшейся 17 октября 2019 года "народной революции за перемены и реформы" сохраняют свою актуальность. "Мы снова говорим: "Все - значит все!", потому что у нас нет доверия ни к одному министру и или депутату, - сказала Буси. - Настало время, чтобы они освободили свои кабинеты и кресла".

По словам активиста Али Баради, участники демонстрации не имеют отношения к тем, кто перегораживает улицы горящими покрышками и парализует жизнь города. "Мы - сторонники мирных протестов и преобразований и не хотим ничего поджигать, - отметил он. - Наша цель иная - это строительство справедливого государства, в котором все граждане смогут осуществить свои планы".

Баради сообщил, что сторонники протестного движения видят выход из ситуации в создании временного правительства, которое подготовит и проведет всеобщие выборы. "Очень надеемся, что волеизъявление откроет путь к власти новому поколению политиков, способных поднять Ливан с колен", - подчеркнул он.

История вопроса

10 февраля исполнилось полгода с момента ухода в отставку кабинета во главе с Хасаном Диабом на фоне трагических последствий взрыва 4 августа в морском порту Бейрута. 22 октября новое правительство было поручено сформировать суннитскому политику Сааду Харири, опирающемуся на поддержку Франции и США. 9 декабря премьер вручил президенту Мишелю Ауну список из 18 независимых специалистов, не связанных с партиями и парламентскими блоками. Однако глава государства отказался одобрить несогласованный с ним состав правительства. Последняя встреча Харири с Ауном состоялась 12 февраля, на ней два политика так и не смогли договориться о распределении министерских постов в будущем правительстве между кандидатами от христианских и мусульманских общин.

Формирование кабинета технократов, пользующегося доверием Международного валютного фонда, является основным условием для получения Ливаном кредитов на сумму $11 млрд , которые необходимы для реализации программы стабилизации экономики и крупных инфраструктурных проектов.