Зеленский поддержал санкции США против Коломойского

КИЕВ, 12 марта. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает санкции США против бывших собственников Приватбанка, среди которых и предприниматель Игорь Коломойский.

"Что касается санкций США против бывших собственников Приватбанка, то мы поддерживаем это решение и работаем над тем, чтобы вернуть на Украину средства", - сказал Зеленский в пятницу в видеообращении к согражданам по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны.

Госсекретарь Энтони Блинкен 5 марта в письменном заявлении указал, что американское правительство вводит визовые ограничения в отношении Коломойского и его семьи. Занимая должность губернатора Днепропетровской области в 2014-2015 годах, Коломойский, как заявляют в Госдепартаменте, "был вовлечен в акты коррупции, которые подрывали доверие общественности Украины к демократическим институтам правительства".

Ранее в американской прокуратуре заявляли, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов присвоили и растратили "миллиарды долларов" из украинского Приватбанка путем получения фиктивных займов и кредитных линий в 2008-2016 годах до национализации этого финансового учреждения. Им инкриминируют перевод похищенных средств в США через сеть фиктивных фирм и отделение Приватбанка на Кипре. В Минюсте США считают, что на средства, полученные незаконным путем, подозреваемые купили два офисных здания в США на общую сумму в $70 млн.