Зеленский пообещал разобраться с теми, кто создал условия для потери Крыма Украиной

КИЕВ, 12 марта. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к гражданам по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) заявил, что страна никогда не забудет о Крыме, и пообещал разобраться с теми, кто создал условия для его потери.

"Когда мы говорим о деоккупации, то логично также разобраться с тем, кто и как создал условия для оккупации. Речь не только о 2014 годе, а и об утверждении так называемых Харьковских соглашений", - утверждал он.

Зеленский добавил, что Украина не снимет вопрос Крыма с повестки. "Вчера мы наконец-то сделали то, что должно было появиться еще в 2014 году. Утверждена государственная стратегия деоккупации и рентеграции Крыма и Севастополя. Тем, кто на что-то рассчитывал, хочу сказать: забудьте о том, что Украина забудет про Крым", - объявил он.

СНБО Украины на заседании в четверг рассмотрел стратегию "деоккупации Крыма". Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что в стратегии содержится перечень того, каким образом Киев будет двигаться в вопросе возвращения полуострова. Текст документа пока не обнародован.

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и государственного переворота на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, в ходе которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% - Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость Крыма и его воссоединение с Россией.

Представители Украины и России 21 апреля 2010 года подписали в Харькове соглашения об условиях пребывания Черноморского флота РФ. Согласно этим документам, пребывание флота в Крыму согласовано на 25 лет в обмен на снижение цены на российский газ на 30%, но не более чем на $100 за каждую тысячу куб. м. 27 апреля 2010 года депутаты Верховной рады ратифицировали соглашения. В настоящий момент по факту подписания и ратификации соглашений Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело.