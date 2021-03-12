Госдеп не уточнил, примут ли США участие во встрече по Афганистану в Москве

ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. Госдепартамент по-прежнему не уточняет, примут ли американские должностные лица участие в консультациях по Афганистану, которые планируется провести в Москве 18 марта.

"Что касается России, полагаю, мы немного говорили об этом вчера (на брифинге в четверг - прим. ТАСС). В более широком смысле я говорил, что мы считаем, что Россия, как и другие страны региона, имеют важную ставку в [обеспечении] безопасности и стабильности в Афганистане. Мы в прошлом встречались с РФ в поддержку афганского мирного процесса. У нас нет ничего, что мы могли бы подтвердить сейчас относительно какого-либо потенциального участия с нашей стороны", - заявил на регулярном брифинге в пятницу руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

Как ранее сообщил ТАСС спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, Москва пригласила на предстоящие консультации США, Китай, Пакистан, представителей афганского правительства и движения "Талибан" (запрещено в РФ).