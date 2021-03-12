Зеленский объявил о намерении побороть "олигархический класс" на Украине

КИЕВ, 12 марта. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен бороться в стране с представителями крупного бизнеса, которые создают монополии, контролируют СМИ и оказывают влияние на чиновников. По его словам, в этом процессе не важны конкретные фамилии и дополнительные мотивации со стороны Запада.

"Мы работаем над тем, чтобы вернуть на Украину справедливость, а ее главный принцип заключается в том, что мы четко видим разницу между понятиями "большой бизнес" и "олигархический класс". Фамилии здесь не имеют никакого значения: [Игорь] Коломойский или [Петр] Порошенко, [Ринат] Ахметов, [Виктор] Пинчук, [Дмитрий] Фирташ или кто-либо другой. Важно одно: ты готов работать законно и прозрачно или хочешь и в дальнейшем создавать монополии, контролировать средства массовой информации, влиять на депутатов и других государственных служащих. Первое поддерживается, а второе заканчивается", - заверил он в видеообращении к согражданам по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которое в пятницу опубликовала пресс-служба офиса президента.

Зеленский добавил, что не нуждается в дополнительной мотивации от международных партнеров в этих вопросах, но всегда благодарен за поддержку. "В первую очередь мы сами должны себя защитить, вместо нас этого никто не сделает. Украина может самостоятельно принимать решения, чтобы себя защитить и восстановить справедливость. Может, хочет и будет, а тем, кто до сих пор в этом сомневается, - до следующего заседания СНБО", - заключил он.

Украинский лидер напомнил, что последними решениями СНБО, которые касались санкций, стали ограничения против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, связанных с ним компаний, оппозиционных телеканалов и ряда других лиц и предприятий. Украина, продолжил президент, "дает сдачи всем тем, кто долгие годы наносил удары, пользуясь ее слабостью, отсутствием законности, порядка и справедливости".