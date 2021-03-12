Один из лидеров армянской оппозиции призвал к более тесному сотрудничеству с Россией

ЕРЕВАН, 12 марта. /ТАСС/. Лидер оппозиционной парламентской фракции "Процветающая Армения" Гагик Царукян в пятницу заявил, что стране необходимо укрепить отношения с Россией.

"Нам необходимо немедленно восстановить и укрепить наши отношения с Россией - братской и дружественной страной. Нужно подписать документ, который крайне важен для нашей страны и безопасности народа", - отметил он в беседе с журналистами. Лидер "Процветающей Армении" не уточнил, должен ли это быть новый договор или нужна ревизия уже действующего соглашения.

Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Арменией подписан 29 августа 1997 года. Срок его действия составляет 25 лет, он будет автоматически продлеваться каждый раз на последующие десятилетние периоды, если одна из сторон не заявит о своем желании прекратить его действие. Подписи под документом поставили первые президенты стран Борис Ельцин и Левон Тер-Петросян.