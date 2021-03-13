Санду заявила, что продолжит блокирование процесса утверждения правительства Молдавии

КИШИНЕВ, 13 марта. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду продолжит блокирование процесса утверждения правительства страны, чтобы спровоцировать роспуск парламента республики.

"Я уже говорила, почему мы не можем позволить этому политическому классу, этому парламенту оставаться у власти еще два года. Это нам обойдется слишком дорого. В одном из зарубежных исследований, которое скоро будет опубликовано, говорится что объем нелегальных финансовых потоков в Молдавии оценивается в $1 млрд в год. Это объясняет, почему определенные кланы держатся за власть и противятся наведению порядка", - заявила она в пятницу в интервью телеканалу "Молдова-1", отвечая на вопрос о перспективах выдвижения на пост премьера предложенной парламентом кандидатуры экс-министра финансов Марианны Дурлештяну.

Политический кризис разразился в Молдавии после победы на президентских выборах Санду, чьи сторонники на акциях протеста стали настаивать на досрочных выборах в парламент. Под давлением оппозиции в отставку ушел премьер-министр Ион Кику, поддержку которому оказывала Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ), возглавляемая экс-президентом Игорем Додоном. На данный момент все парламентские партии поддерживают идею проведения досрочных выборов, однако перед этим они предлагают сформировать временное правительство.

Президент настаивает на немедленном роспуске нынешнего состава законодательного органа, который обвиняет в коррупции. Наблюдатели отмечают, что за этим требованием стоит желание улучшить представительство учрежденной Санду проевропейской Партии действия и солидарности в парламенте. Молдавия - парламентская республика, где кабинет министров контролирует большинство депутатов.

В феврале ПСРМ сформировала в парламенте большинство с группой "За Молдову" для утверждения премьером Дурлештяну, однако президент отказывается от ее выдвижения и диалога с депутатами. Конституционный суд Молдавии признал действия главы республики незаконными.