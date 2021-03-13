США рассчитывают в течение недель завершить пересмотр политики в отношении КНДР

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Новая американская администрация рассчитывает в течение нескольких недель завершить пересмотр политики США в отношении КНДР. Об этом сообщил в пятницу исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам стран Восточной Азии и Тихого океана Сон Ким.

"Что касается обзора политики в отношении Северной Кореи. Мы проводим тщательный и всеобъемлющий обзор. Мы еще [его] не завершили", - сказал Сон Ким, выступая на специальном телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен предстоящим визитам в Токио и Сеул госсекретаря США Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойда Остина.

"У меня нет точного графика завершения обзора. Мы работаем быстро. Думаю, в предстоящие недели мы сможем завершить обзор", - отметил сотрудник внешнеполитического ведомства США.

Ранее новое правительство США сигнализировало, по сути, о том, что не планирует делать ставку на прямой двусторонний диалог с КНДР ради денуклеаризации Корейского полуострова. Белый дом сообщил в январе, что нынешняя администрация США во главе с президентом Джо Байденом собирается подготовить новую стратегию в отношении КНДР и проводить курс в том числе на сдерживание Пхеньяна.

Предыдущий глава администрации США Дональд Трамп предпринял беспрецедентное личное участие в переговорах с КНДР, которые были призваны решить проблему денуклеаризации Корейского полуострова. В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР, по его итогам был принят совместный документ. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. В феврале 2019 года в Ханое прошел второй такой саммит. Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын на нем после нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ. 30 июня 2019 года между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном состоялась третья встреча, она прошла в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея. 5 октября 2019 года представители США и КНДР встретились в Швеции на рабочем уровне, но эти переговоры закончились безрезультатно.