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Лукашенко заявил, что Белоруссия и Ватикан могут решать любые вопросы в атмосфере доверия

По словам белорусского президента, отношения Минска и Ватикана всегда основывались на богатой истории и глубоком уважении

МИНСК, 13 марта. /ТАСС/. Белоруссия и Ватикан придерживаются единых взглядов по вопросам межконфессионального диалога и сохранения региональной стабильности и могут находить решение любых проблем в атмосфере доверия. Об этом говорится в поздравлении президента Белоруссии Александра Лукашенко Папе Римскому Франциску по случаю очередной годовщины понтификата.

"Единство взглядов Беларуси и Ватикана способствует совместным инициативам по сохранению региональной стабильности и межконфессионального диалога, формирует основу для поддержки в международных организациях", - отмечается в послании.

По словам Лукашенко, отношения Минска и Ватикана всегда основывались на богатой истории и глубоком уважении. "Опыт последних месяцев ярко подтверждает, что достигнутый уровень понимания позволяет нам находить решения любых вопросов в атмосфере доверия. Ваши бескорыстная помощь и готовность к компромиссу свидетельствуют, что Святой Престол заботится о белорусских верующих, заинтересован в укреплении общества", - подчеркнул Лукашенко.

Глава Белоруссии выразил согласие со словами Папы Римского Франциска "о братстве, которое представляет собой протянутую навстречу руку". "Сейчас в Беларуси мы отстаиваем именно ценности братства: мир, справедливость и уважение. Каждому, кто разделяет эти идеалы, мы всегда готовы отдать часть своего сердца и кусок ароматного хлеба со знаком Креста", - отметил президент Белоруссии.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичФранциск (Папа Римский)БелоруссияВатикан
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