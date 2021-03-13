Совет национальных координаторов одобрил план мероприятий ШОС на 2021 год

ТАШКЕНТ, 13 марта. /ТАСС/. Совет национальных координаторов государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на своем очередном заседании, которое 10-13 марта прошло в Ташкенте, утвердил план основных мероприятий ШОС на 2021 год. Об этом в субботу сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

"Утвержден план основных мероприятий ШОС на 2021 год, который насчитывает более 150 пунктов и затрагивает все направления многопрофильного взаимодействия в рамках организации", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что делегации также обсудили ход подготовки основных мероприятий ШОС в рамках председательства в структуре Таджикистана и обменялись мнениями по проектам документов, которые планируется утвердить на саммите ШОС в сентябре текущего года в Душанбе.

Совет национальных координаторов является органом, который осуществляет координацию и управление текущей деятельностью ШОС. В частности, он готовит заседания Совета глав государств, Совета глав правительств и Совета министров иностранных дел. Национальные координаторы назначаются в соответствии с внутренними правилами и процедурами каждого государства - члена организации.