В Боливии задержали бывшую и.о. президента по делу о госперевороте

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 марта. /ТАСС/. Жанин Аньес, исполнявшая обязанности президента после отставки с поста главы государства Эво Моралеса в ноябре 2019 года, задержана в субботу в рамках расследования дела о государственном перевороте в Боливии. Об этом сообщил министр внутренних дел южноамериканской страны Карлос дель Кастильо.

"Информирую боливийский народ, что госпожа Жанин Аньес арестована и в настоящий момент находится в руках полиции", - сообщил глава МВД в своем Twitter. Прокуратура считает Аньес причастной к государственному перевороту в стране.

Ранее в рамках расследования дела о госперевороте в Боливии были задержаны бывший министр юстиции Альваро Коимбра и экс-министр энергетики этой страны Родриго Гусман. Прокуратура также выдала ордера на задержание еще трех бывших министров правительства Аньес. В отношении бывших чиновников выдвинуты обвинения "в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре".

В Боливии 20 октября 2019 года прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, большинство голосов получил Моралес, в тот момент действующий глава государства. Его главный соперник Карлос Меса заявил, что не признает победу оппонента в первом туре.

После трех недель протестов руководство Вооруженных сил Боливии попросило Моралеса подать в отставку, и он покинул свой пост, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Второй вице-спикер Палаты сенаторов Жанин Аньес, представляющая оппозицию, объявила, что берет на себя обязанности президента до проведения новых выборов, и назначила свой кабинет министров.

В октябре 2020 года в стране прошло новое голосование, по итогам которого президентом стал соратник Моралеса Луис Арсе.