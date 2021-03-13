Лукашенко назвал логичным стремление белорусов к безопасности и стабильности

МИНСК, 13 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает оправданным стремление граждан страны к безопасности и стабильности. Об этом он заявил в субботу журналистам, комментируя результаты недавнего социологического исследования.

"То, что люди на первое место поставили безопасность и стабильность, для меня не было неожиданно. Эти протестуны нам процентов в этом плане добавили. Я уже говорил: просто вы и наш народ, посмотрев на безобразия прошлого года, поняли, что могут потерять. Поэтому люди озаботились безопасностью и стабильностью", - сказал Лукашенко, которого цитирует агентство БелТА.

В ходе соцопроса, отвечая на вопрос, какие достижения суверенной Белоруссии нужно сохранить, 72,9% опрошенных назвали порядок и стабильность в стране, 57,3% - суверенитет и независимость. Среди общенациональных целей на первом месте также обеспечение стабильности и безопасности - за это проголосовали 68,6% опрошенных. Исследование проводилось по заказу БелТА с 12 января по 8 февраля нынешнего года, были опрошены почти 10 тыс. респондентов в 108 населенных пунктах всех регионов Белоруссии.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результаты выборов и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Немногочисленные локальные акции протеста продолжаются до сих пор.