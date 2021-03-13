Лукашенко назвал лживым фильм о его стремлении к роскошной жизни

МИНСК, 13 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ложью приведенную в размещенном в интернете фильме информацию о его роскошной жизни и стремлении к богатству. Об этом белорусский президент заявил в субботу журналистам.

"Я никогда себе не позволю украсть что-то у людей", - отметил Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

"Самое страшное для меня - опозориться перед вами. Я никогда не сделаю так, как я не говорю. Если я сказал, так должен и сделать. Поэтому не надо искать", - сказал Лукашенко. Он считает, что оппозиция взялась за эту тему зря. "Слушайте, ну это вообще уже неприлично. Притом называют конкретные фамилии, которые не имеют никакого отношения, клянусь вам", - заявил белорусский президент.

Лукашенко пояснил, что пока не смотрел фильм. "Я постараюсь. Говорят, очень большой фильм, длинный. У меня столько времени нет смотреть. Мне дали просто блоками анализ. Я тоже сделал вывод, что нового здесь ничего нет", - уточнил Лукашенко.

Ранее в интернете опубликовали почти полуторачасовой фильм, авторы которого заявляют о коррупции среди руководства страны, роскоши, в которой живет президент Белоруссии. К настоящему времени фильм посмотрело около 4 млн человек.