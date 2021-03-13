Зеленский заявил, что его партия постепенно очищается от "засланных казачков"

КИЕВ, 13 марта. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ряды его политической силы "Слуга народа" постепенно очищаются от "засланных казачков и случайных людей". Об этом он сказал в субботу на XI внеочередном съезде партии, который проходит в выставочном центре "Парковый".

"Считаю, что вы, мы повзрослели, признали ошибки и сделали выводы. Мы постепенно очищаем команду от засланных казачков и случайных людей, есть и такие. И мы готовы двигаться далее", - сказал он, обращаясь к делегатам. На съезде присутствуют премьер-министр Денис Шмыгаль, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков и другие представители руководства страны.

Зеленский признал, что партии "Слуга народа" приходится работать в сложных условиях, когда ей противостоит "старая система", олигархи и подконтрольные им СМИ, судьи, некоторые депутаты и чиновники. "Те, кто поливал нас последними словами, теперь набиваются в друзья, а те, кто был друзьями, теперь поливает нас последними словами", - добавил глава государства. Он призвал однопартийцев сконцентрироваться на выполнении того, что пока не удалось сделать. По словам Зеленского, это одна из причин, по которой политическая сила "начинает свой новый период" деятельности.

Президент Украины считает, что единство правящей партии Украины должно проявляться, в том числе при голосовании в Верховной раде. "У вас могут быть дискуссии относительно деталей, но когда речь идет о принципиальных, важных для страны вещах, на табло [в Раде] всегда должно быть по меньшей мере 226 наших голосов (минимальное число для принятия законов - прим. ТАСС)", - подчеркнул он.

Зеленский считает, что ключевым вопросом для партии "Слуга народа" остается выполнение ее предвыборных обещаний. Это касается преодоления коррупции, земельной реформы, децентрализации, внедрения народовластия, судебной реформы и других тем.

Партия "Слуга народа" (прежнее название - "Партия решительных перемен") официально была зарегистрирована 2 декабря 2017 года. Ее основателем является действующий президент Украины Владимир Зеленский, лидером - депутат Верховной рады Александр Корниенко. По итогам парламентских выборов в 2019 году "Слуга народа" получила 124 места в Раде по партийному списку и еще 130 мест по одномандатным округам. В парламентской фракции "Слуги народа" сейчас насчитывается 245 депутатов.