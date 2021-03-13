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Политический кризис в Армении
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Саркисян и Пашинян обсудили возможность проведения внеочередных парламентских выборов

Президент и премьер-министр Армении также обсудили сложившуюся ситуацию в стране, пути ее разрешения и преодоления внутриполитического кризиса
Президент Армении Армен Саркисян EPA-EFE/VAHRAM BAGHDASARYAN
Описание
Президент Армении Армен Саркисян
© EPA-EFE/VAHRAM BAGHDASARYAN

ЕРЕВАН, 13 марта. /ТАСС/. Президент Армении Армен Саркисян и премьер-министр Никол Пашинян в субботу в ходе встречи обсудили внутриполитическую ситуацию в стране и в этом контексте провели консультации о возможности проведения внеочередных парламентских выборов. Об этом сообщает пресс-служба президентского аппарата.

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"Президент и премьер-министр обсудили сложившуюся ситуацию в стране, пути ее разрешения и преодоления внутриполитического кризиса. В этом контексте стороны коснулись проведения внеочередных выборов как способа разрешения ситуации", - отмечается в сообщении.

Президент Саркисян в субботу вечером также проведет встречи с главой правящего парламентского блока "Мой шаг" Лилит Макунц и лидером оппозиционной фракции и одноименной партии "Просвещенная Армения" Эдмоном Марукяном.

Самое крупное оппозиционное объединение "Движение за спасение Родины" заявило, что готово встретиться с президентом и премьер-министром только для обсуждения дорожной карты отставки Пашиняна. Оппозиция также требует, чтобы эта встреча прошла не в президентском дворце, а в парламенте.

Теги
АрменияСаркисян, Армен ВардановичПашинян, Никол ВоваевичПолитический кризис в Армении
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