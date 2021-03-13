Bloomberg: посол ЕС в РФ предложил разработать новую стратегию в отношениях с Россией

ТАСС, 13 марта. Глава представительства Евросоюза в Москве Маркус Эдерер в понедельник провел встречу с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем в рамках подготовки к саммиту ЕС 25-26 марта, в центре внимания которого будут находиться отношения с Россией. В ходе беседы Эдерер предложил пересмотреть стратегию, применяемую ЕС в отношении Москвы. Об этом в субботу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его сведениям, Эдерер назвал позицию союза в отношении России "устаревшей и чересчур сосредоточенной на конфликте с Украиной". Он рекомендовал дипломатам ЕС, также присутствовавшим на встрече, разработать новый подход.

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали отказалась комментировать темы, которые обсуждались во время встречи. Она сообщила, что ее участники сошлись во мнениях "о сохраняющейся актуальности следования пяти руководящим принципам (среди которых выполнение всех условий минских соглашений, установление тесных контактов с бывшими советскими республиками, борьба с угрозами со стороны России, а также избирательное сотрудничество по некотором вопросам), а также о более широком подходе сопротивления, сдерживания и сотрудничества с Россией при необходимости", передает агентство.

Согласно дипломатическим записям, попавшим в распоряжение агентства Bloomberg, большинство государств - членов ЕС, в том числе Германия, страны Прибалтики и большая часть стран Восточной Европы, выступают за сохранение существующих принципов.

Bloomberg отмечает, что на встрече постпредов ЕС в среду некоторые члены ЕС предложили определить сферы избирательного сотрудничества с Москвой, которые лидеры будут обсуждать на предстоящем саммите. В качестве возможных вариантов Италия предложила "экономическое сотрудничество и региональные конфликты". По мнению Германии, одной из тем могла бы стать борьба с изменением климата. Также Германия поддержала "скоординированный трансатлатический подход". Ряд стран, в том числе Польша, Эстония и Литва, выступают за более жесткую позицию в отношениях с Россией. В частности они настаивают на полном выполнении минских соглашений как необходимом условии любых изменений. Кипр в свою очередь обратился с просьбой провести анализ эффективности антироссийских санкций.

Источники агентства отметили, что позиции членов ЕС весьма различны, поэтому неясно, смогут ли они сформировать общую стратегию.