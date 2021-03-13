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Эстонский министр предложил приоритетно выдавать визы сельхозработникам из Украины

Эстонские сельскохозяйственные организации оценивают свою сезонную потребность в иностранной рабочей силе в 1,5-2 тыс. человек

ТАЛЛИН, 13 марта. /ТАСС/. Министр сельской жизни Эстонии Урмас Круузе предложил выдавать в приоритетном порядке рабочие визы украинским гражданам, которые направляются в Эстонию для сезонных работ в сельском хозяйстве. Об этом он заявил в субботу.

"Из-за специфики отрасли не всегда реально найти сотрудников на месте, и в таких случаях компании смотрят дальше - так было уже много лет, и мы видим ту же тенденцию в соседних с нами странах", - сказал он газете Postimees.

По его словам, хотя большинство сезонных рабочих потребуется в Эстонии в июне, определенная помощь с их стороны будет нужна фермерам уже весной во время подготовки полей и посадки.

Эстонские сельскохозяйственные организации оценивают свою сезонную потребность в иностранной рабочей силе в 1,5-2 тыс. человек.

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