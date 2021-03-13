СМИ: суд Украины арестовал $3 млн на счете бывшего топ-менеджера Приватбанка Яценко

КИЕВ, 13 марта. /ТАСС/. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) на Украине наложила арест на депозитный счет, принадлежащий бывшему первому заместителю главы правления Приватбанка Владимиру Яценко, который является фигурантом уголовного дела о растрате более 136,9 млн гривен (около $5 млн). Об этом сообщило в субботу украинское издание "Левый берег" .

"Суд принял решение наложить арест на $3 млн Яценко на депозитном счете в Monobank", - говорится в сообщении. Кроме того, суд арестовал на 1/2 часть долей корпоративных прав в уставных капиталах трех предприятий, принадлежащих гражданской жене Яценко Евгении Кривенко - ООО "Финтех Бэнд", ООО "Эстейт Сити" и ООО "Эйси ДиСи Процессинг".

В Центре противодействия коррупции уточнили, что это решение дополняет принятое ранее постановление суда об аресте восьми жилых домов, двух квартир, гаража, 20 земельных участков, шести автомобилей и другого имущества.

Яценко обвиняют по статье 191 Уголовного кодекса Украины ("Растрата"). По мнению следствия, Яценко и ряд других бывших руководителей Приватбанка в декабре 2016 года, за день до признания банка неплатежеспособным, на основании ложных документов выплатили средства финансового учреждения в размере почти 137 млн гривен в пользу страховой компании, связанной с конечными бенефициарами. Яценко был задержан 22 февраля этого года при попытке покинуть страну. По данным СМИ, он вылетел на самолете из города Днепр в Вену, но, согласно предписанию властей, пилоты были вынуждены посадить самолет в киевском аэропорту Борисполь.

По решению ВАКС Яценко был арестован до 22 апреля. Однако за него внесли залог более чем в 52 млн гривен (более $1,8 млн), после чего обвиняемого выпустили из СИЗО, он должен носить электронный браслет.

Национализация Приватбанка

Правительство Украины в декабре 2016 года по предложению Нацбанка приняло решение о национализации Приватбанка, крупнейшей кредитной организации в стране. Банк перешел в госсобственность, на его докапитализацию государство потратило более 155 млрд гривен (более $5,7 млрд). В феврале 2019 года Хозяйственный суд Киева принял к рассмотрению иск Игоря Коломойского и компании Triantal, владевших 41,6572% и 16,5748% акций Приватбанка соответственно, о признании недействительным договора купли-продажи этого банка. Стороны ведут много других судебных споров на Украине и за рубежом.