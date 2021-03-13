В Иране заявили, что диверсия против судна в Средиземном море нарушает международное право

ТЕГЕРАН, 13 марта. /ТАСС/. Диверсия, совершенная в отношении иранского транспортного судна "Шахрекорд" в Средиземном море, нарушает нормы международного права. Об этом заявил в субботу официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"Полученные сообщения подтверждают диверсионную атаку в отношении корабля, что является явным нарушением международного и морского права", - сказал он, комментируя инцидент с иранским судном. Слова дипломата приводит пресс-служба внешнеполитического ведомства.

"Осуществление необходимых шагов для выявления причин этой диверсии включено в повестку дня ряда ведомств", - добавил Саид Хатибзаде.

В пятницу стало известно, что иранское судно "Шахрекорд", следовавшее из республики в Европу, было повреждено в результате детонации взрывного устройства на борту. Возникшее возгорание было локализовано, никто не пострадал. Иранские СМИ назвали этот инцидент терактом.