Президент Армении обсудил внеочередные выборы с главой правящего парламентского блока

ЕРЕВАН, 13 марта. /ТАСС/. Президент Армении Армен Саркисян и глава правящего парламентского блока "Мой шаг" Лилит Макунц обсудили в субботу ситуацию в стране, пути выхода из политического кризиса и вопрос о проведении внеочередных выборов. Об этом сообщила пресс-служба президентского аппарата.

"Сегодня в рамках бесед с парламентскими и внепарламентскими политическими силами президент Республики Армения Армен Саркисян встретился с руководителем фракции "Мой шаг" Национального собрания Лилит Макунц, - говорится в сообщении аппарата главы государства. - Обсуждалась ситуация в стране, пути ее разрешения и выхода из внутриполитического кризиса. В этом контексте стороны подчеркнули важность достижения договоренностей о проведении внеочередных парламентских выборов".

Ранее аппарат главы государства сообщил, что президент Армении и премьер-министр Никол Пашинян в субботу в ходе встречи обсудили внутриполитическую ситуацию в стране и в этом контексте провели консультации о возможности проведения внеочередных парламентских выборов.