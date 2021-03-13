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Политический кризис в Армении

Президент Армении обсудил внеочередные выборы с главой правящего парламентского блока

Армен Саркисян и Лилит Макунц также "обсудили ситуацию в стране, пути ее разрешения и выхода из внутриполитического кризиса"

ЕРЕВАН, 13 марта. /ТАСС/. Президент Армении Армен Саркисян и глава правящего парламентского блока "Мой шаг" Лилит Макунц обсудили в субботу ситуацию в стране, пути выхода из политического кризиса и вопрос о проведении внеочередных выборов. Об этом сообщила пресс-служба президентского аппарата.

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"Сегодня в рамках бесед с парламентскими и внепарламентскими политическими силами президент Республики Армения Армен Саркисян встретился с руководителем фракции "Мой шаг" Национального собрания Лилит Макунц, - говорится в сообщении аппарата главы государства. - Обсуждалась ситуация в стране, пути ее разрешения и выхода из внутриполитического кризиса. В этом контексте стороны подчеркнули важность достижения договоренностей о проведении внеочередных парламентских выборов".

Ранее аппарат главы государства сообщил, что президент Армении и премьер-министр Никол Пашинян в субботу в ходе встречи обсудили внутриполитическую ситуацию в стране и в этом контексте провели консультации о возможности проведения внеочередных парламентских выборов.

Теги
АрменияПолитический кризис в Армении
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