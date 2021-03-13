Спикер парламента Молдавии обсудила с послом РФ вопросы борьбы с пандемией и вакцинацию

КИШИНЕВ, 13 марта. /ТАСС/. Председатель парламента Молдавии Зинаида Гречаный обсудила борьбу с пандемическим кризисом и меры по вакцинации населения с послом России в Кишиневе Олегом Васнецовым.

"Рассмотрели вопросы молдавско-российского сотрудничества в различных сферах, в частности на парламентском уровне. Выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем углублении и динамизации отношений сотрудничества между нашими странами. Также обменялись информацией об усилиях властей Молдовы и России по борьбе с пандемическим кризисом, в том числе о принимаемых мерах по организации и проведению массовой вакцинации населения", - написала Гречаный в субботу в Facebook. По ее словам, в ходе встречи была выражена благодарность за последовательную поддержку, оказываемую Россией в различных сферах, в том числе в контексте борьбы с пандемией.

Ранее и.о. премьера Молдавии Аурел Чокой сообщил, что, в соответствии с решением парламента, упростившим закупки вакцин, правительство приобретет препараты против коронавируса, которые зарегистрированы в Национальном агентстве по медикаментам, - AstraZeneca, Pfizer и "Спутник V".

"Мы не даем никаких преференций никакой вакцине. Мы будем покупать любую в пропорциональном порядке. Люди должны иметь право выбора", - пояснил Чокой.

В последние дни в Молдавии регистрируются суточные максимумы по числу заразившихся и летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. С начала пандемии зарегистрировано свыше 200 тыс. случаев заражения, около 4,2 тыс. человек умерли.