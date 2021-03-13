Военные ЛНР сообщили, что сбили украинский беспилотник

ЛУГАНСК, 13 марта. /ТАСС/. Военные Луганской народной республики (ЛНР) сбили беспилотный летательный аппарат, с помощью которого Вооруженные силы Украины корректировали огонь по поселку Молодежное. Об этом сообщил в субботу офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передает агентство Луганскинформцентр.

По словам представителя Народной милиции ЛНР, в субботу киевские силовики обстреляли район Молодежного, выпустив шесть мин из минометов калибра 82 мм. "Для корректировки огня противник пытался применить беспилотный летательный аппарат, который благодаря слаженным действиям расчета радиоэлектронной борьбы с применением станции подавления "Тритон М1", разработанной нашими специалистами, был своевременно обнаружен и в результате подавления каналов управления и навигации потерпел крушение над позициями ВСУ", - рассказал Иван Филипоненко.

Офицер пресс-службы отметил, что "невозможность ведения воздушной разведки и корректировки огня по гражданской инфраструктуре населенного пункта Молодежное вынудили противника прекратить стрельбу".

Ранее в субботу заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин сообщил, что военные ДНР сбили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины, который использовался для корректировки минометного огня по поселку Луганское, расположенному к югу от Донецка.