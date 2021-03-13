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Политический кризис в Боливии

СМИ: бывшая и.о. президента Боливии пряталась от полиции под кроватью

Жанин Аньес задержали в рамках расследования дела о государственном перевороте

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 марта. /ТАСС/. Полиция обнаружила бывшую исполняющую обязанности президента Боливии Жанин Аньес под кроватью, когда приехала задержать ее. Об этом сообщила в субботу газета El Deber.

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По ее информации, Аньес находилась в доме своих родственников в городе Тринидад в департаменте Бени. Во время обыска сотрудники правоохранительных органов обнаружили ее в ящике, расположенном под кроватью.

Аньес была задержана в ночь на субботу в рамках расследования дела о государственном перевороте. Ее доставили в Ла-Пас, где она должна дать показания.

Помимо Аньес, были задержаны бывший министр юстиции Альваро Коимбра и экс-министр энергетики Родриго Гусман. Прокуратура также выдала ордера на задержание еще трех бывших членов правительства Аньес и экс-командующих армией, ВМС и ВВС. В отношении бывших чиновников и военных выдвинуты обвинения "в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре".

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БоливияПолитический кризис в БоливииАньес, Жанин
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