СМИ: бывшая и.о. президента Боливии пряталась от полиции под кроватью

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 марта. /ТАСС/. Полиция обнаружила бывшую исполняющую обязанности президента Боливии Жанин Аньес под кроватью, когда приехала задержать ее. Об этом сообщила в субботу газета El Deber .

По ее информации, Аньес находилась в доме своих родственников в городе Тринидад в департаменте Бени. Во время обыска сотрудники правоохранительных органов обнаружили ее в ящике, расположенном под кроватью.

Аньес была задержана в ночь на субботу в рамках расследования дела о государственном перевороте. Ее доставили в Ла-Пас, где она должна дать показания.

Помимо Аньес, были задержаны бывший министр юстиции Альваро Коимбра и экс-министр энергетики Родриго Гусман. Прокуратура также выдала ордера на задержание еще трех бывших членов правительства Аньес и экс-командующих армией, ВМС и ВВС. В отношении бывших чиновников и военных выдвинуты обвинения "в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре".