Кравчук не исключает вероятность масштабного конфликта в Донбассе

КИЕВ, 13 марта. /ТАСС/. Глава делегации Украины в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке страны Леонид Кравчук не исключает вероятность возникновения широкомасштабного конфликта в Донбассе. К решению проблемы он предлагает подключить Вашингтон.

"Убежден, что США должны участвовать в этом вопросе, так как конфликт в Донбассе - это не только украинский и европейский вопрос, это вопрос возможного широкомасштабного конфликта", - приводит в субботу слова Кравчука украинское издание "Факты".

Одновременно он выступил с утверждением, что ответственность за возможное обострение обстановки в Донбассе лежит на РФ. С точки зрения Кравчука, масштабный конфликт возможен, "если Россия не остановится в своих аппетитах".

В пятницу секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что количество обстрелов в Донбассе возросло, но ситуация находится под контролем украинских военных. При этом он опроверг информацию об их возможной подготовке к наступлению 15 марта.