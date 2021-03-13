МИД Британии: реформа системы выборов в Гонконге нарушает декларацию о его передаче КНР

"Решение Пекина ввести радикальные изменения, чтобы ограничить возможности для участия в системе выборов в Гонконге, представляет собой очередное прямое нарушение юридически обязывающей Объединенной китайско-британской совместной декларации. Это часть политики, направленной на то, чтобы запугать и подавить тех, кто выступает с критикой политики Китая, и уже третье нарушение декларации за последние девять месяцев, - заявил Рааб. - В связи с действиями, которые продолжают осуществлять китайские власти, я должен объявить, что, с точки зрения Соединенного Королевства, Китай последовательно не соблюдает условия Объединенной декларации, демонстрируя то, как далеки обещания Пекина от его дел".

Глава Форин оффиса пообещал, что Соединенное Королевство продолжит отстаивать интересы жителей Гонконга. Министр также призвал Китай соблюдать его "международные обязательства и уважать фундаментальные права и свободы" населения региона.

Реформа в Гонконге

Всекитайское собрание народных представителей 13-го созыва в четверг одобрило резолюцию о разработке законопроекта о проведении реформы избирательной системы Гонконга. Инициированная Пекином реформа избирательной системы нацелена на обеспечение принципа "Гонконгом управляют патриоты". Он призван закрыть лазейку для проникновения "антикитайских элементов" в систему госуправления этого специального административного района КНР после принятия здесь летом прошлого года закона о защите национальной безопасности.

В принятой Пекином резолюции речь идет об усовершенствовании метода формирования коллегии выборщиков в Гонконге и увеличении численности ее состава с 1 200 до 1 500 человек. Этот орган теперь будет не только голосовать за главу гонконгской администрации, но и обеспечивать избрание большей части членов Законодательного совета, контролировать процесс выдвижения всех кандидатов. При этом депутатский корпус будет расширен с 70 до 90 человек.

Великобритания последовательно выступает с жесткой критикой принимаемых Китаем мер, которые, как заявляют в Пекине, должны препятствовать подрыву государственной власти в Гонконге. С точки зрения Лондона, они ограничивают права и свободы жителей бывшей британской колонии, переданной КНР в 1997 году. Отношения между двумя странами заметно обострились после того, как Лондон упростил процедуру получения британских виз и гражданства для значительной части населения Гонконга, распространил на него эмбарго на поставки вооружений в КНР и приостановил действие соглашения об экстрадиции с Гонконгом. Власти КНР призвали Лондон не вмешиваться во внутренние дела Китая и пообещали принять жесткие ответные меры против Соединенного Королевства.

Передача Гонконга

Объединенная китайско-британская совместная декларация была подписана в 1984 году и определяла порядок передачи Гонконга, который на тот момент был владением Великобритании, Китаю. Согласно положениям документа с 1 июля 1997 года в соответствии с концепцией "одна страна, две системы" правительство КНР стало отвечать за внешнюю политику и оборону территории. Гонконг в значительной степени пользуется правом на самоуправление: осуществляет административную, законодательную и судебную власть. Ему предоставляется право осуществлять контроль за внешней торговлей, экономическими отношениями, иметь свою таможенную территорию и независимость в международных организациях и торговых соглашениях.