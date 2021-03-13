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В результате погромов в центре Льежа 11 полицейских получили ранения

Беспорядки начались после акции протеста местных сторонников движения Black Lives Matter против "полицейского насилия", причиной которой послужил произошедший накануне арест женщины конголезского происхождения

БРЮССЕЛЬ, 13 марта. /ТАСС/. Массовые беспорядки, переросшие в столкновения с полицией и погромы, произошли в субботу вечером в Льеже. Как сообщил телеканал RTBF, в общей сложности в них приняли участие порядка 300 молодых людей, объединенных в мобильные группы.

Беспорядки начались после акции протеста местных сторонников движения Black Lives Matter против "полицейского насилия", причиной которой послужил произошедший накануне арест полицией женщины конголезского происхождения по обвинению в подстрекательстве к мятежу и сопротивлению полиции.

Мероприятие быстро переросло в столкновения с полицией. Протестующие разгромили McDonald’s на площади Сент-Ламберт в центре города и припаркованные около него машины, разбили несколько остановок транспорта. После короткой стычки с полицией погромщики смогли оттеснить силы правопорядка, а затем небольшими группами рассыпались по центру города, громя магазины и автомобили. Они также разбили часть окон в центральном комиссариате полиции и мэрии Льежа.

Лишь через полтора часа, когда в центр города прибыли подкрепления спецназа федеральной полиции, ситуацию удалось взять под контроль. Полиция применила слезоточивый газ и водометы. В ходе столкновений ранения получили 11 полицейских, задержаны несколько десятков человек.

Городские власти сообщили, что погромы носили организованный характер, у их участников было холодное оружие, некоторые были экипированы спортивными щитками для защиты рук и ног.

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