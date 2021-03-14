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США продолжают обзор политики в отношении КНДР

Администрация Вашингтона пыталась связаться с Пхеньяном в целях недопущения эскалации, но ответа не получила

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Власти США продолжают обзор своей политики в отношении КНДР, в целях предотвращения эскалации напряженности Вашингтон почти месяц предпринимал попытки "по различным каналам" связаться с Пхеньяном, но ответа до сих пор не получил. Об этом сообщил в субботу ТАСС представитель американской администрации высокого ранга.

"Чтобы снизить риск эскалации, мы с середины февраля обращались к властям КНДР по нескольким каналам, в том числе в Нью-Йорке. До настоящего момента мы не получили ответа из Пхеньяна", - сказал он, подчеркнув, что "активного диалога" с КНДР нет уже больше года, "несмотря на целый ряд попыток взаимодействия со стороны США". Указанный обзор политики в отношении КНДР в Вашингтоне рассчитывают завершить "в ближайшие недели".

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Reuters: США почти месяц пытались установить контакт с КНДР
По данным агентства, вашингтонская администрация не получила ответа
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