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Yomiuri: ВМС Японии, Индии, Австралии, США и Франции могут провести учения в апреле

По данным издания, они будут направлены на сдерживание активности Китая в регионе

ТОКИО, 14 марта. /ТАСС/. Совместные военные учения ВМС Японии, Индии, Австралии, США и Франции могут состояться в начале апреля в Бенгальском заливе. Об этом в воскресенье со ссылкой на источники сообщила газета Yomiuri.

По ее информации, в маневрах могут принять участие эсминцы и подводные лодки, находящиеся на вооружении пяти государств. При этом сами учения, в частности, будут направлены на сдерживание активности Китая в регионе, подчеркивает Yomiuri.

В ноябре 2020 года ВМС Японии, Индии, Австралии и США провели совместные маневры "Малабар", которые прошли в Бенгальском заливе и Аравийском море.

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АвстралияЯпонияСШАИндияКитайФранция
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