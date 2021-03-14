Times: в Великобритании начали расследование против жены Башара Асада

ЛОНДОН, 14 марта. /ТАСС/. Британская полиция начала предварительное расследование в отношении Асмы Асад, супруги президента Сирии Башара Асада, по итогам которого ей может грозить лишение британского гражданства. Об этом сообщила в воскресенье газета The Sunday Times.

По ее информации, причиной расследования стали утверждения о том, что сирийская первая леди подстрекала к совершению террористических актов и выступала в их поддержку во время гражданской войны в САР, которая длится уже десятилетие. Как пишет издание, полиция начала такие действия после обращения международной адвокатской палаты Guernica 37. Юристы базирующейся в Лондоне организации направили в правоохранительные органы доказательства того, что Асма Асад обладает влиянием в руководстве Сирии и открыто поддерживает сирийские вооруженные силы.

The Sunday Times уточняет, что на данный момент неясно, сможет ли британский суд рассмотреть подобное дело в отсутствие обвиняемого, однако не исключает, что в ее отношении Интерполом может быть выдано "красное уведомление". В этом случае супруга сирийского президента не сможет выезжать за пределы Сирии. Асма Асад также может быть лишена британского гражданства, пишет издание, или Великобритания может направить запрос о ее экстрадиции, уточняет телеканал "Скай ньюс".

За последние несколько лет МВД Соединенного Королевства аннулировало паспорта нескольких британцев из-за того, что они уехали на Ближний Восток воевать на стороне террористических организаций.

Представитель Скотленд-Ярда в ответ на запрос издания подтвердил, что "отдел столичной полиции по военным преступлениям получил 31 июля 2020 года обращение, касающееся продолжающегося сирийского конфликта" и что сотрудники отдела занимаются его изучением.

45-летняя Асма Асад, родилась и выросла в Лондоне. Она окончила Королевский колледж в Лондоне и работала экономическим аналитиком в Deutsche Bank и в инвестиционном подразделении J. P. Morgan. Будущий президент Сирии познакомился с ней, когда стажировался в Англии. Они поженились в 2000 году. В 2012 году Асма Ассад была включена в санкционный список Великобритании и ЕС, также она подпала под санкции США.