В Афганистане заявили, что смогут защитить страну и после вывода контингента США

ТАСС, 14 марта. Афганская армия и силы безопасности смогут защитить страну от боевиков радикальных группировок и после выхода американского воинского контингента с территории Афганистана. Об этом заявил в воскресенье глава афганского министерства внутренних дел Масуд Андраби.

"Афганские силы доказали [радикальному движению] "Талибан" [запрещено в РФ], что они [талибы] не способны захватить новые районы в Афганистане", - отметил глава МВД, слова которого привел телеканал Al Arabiya. Как указал Андраби, афганцы "смогут защитить свою страну и при выходе [из Афганистана] американских военных".

Заявление афганского министра последовало после сообщений, что некоторые представители руководства Минобороны США считают весьма опасным и проблематичным вывод американских войск из Афганистана к 1 мая, как того требуют договоренности с "Талибаном". По данным газеты The Washington Post, в Пентагоне полагают, что вывод войск может привести к гражданской войне в Афганистане, возможным терактам против США и их союзников, ухудшению ситуации в области соблюдения прав человека в стране.

29 февраля 2020 года предыдущее правительство США во главе с президентом Дональдом Трампом и движение "Талибан" подписали в Дохе мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязуются вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантируют, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.