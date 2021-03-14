В Грузии проходит многотысячный митинг против строительства Намахвани ГЭС

ТБИЛИСИ, 14 марта. /ТАСС/. Несколько тысяч человек - защитников природы, а также гражданских активистов в воскресенье собрались в центре грузинского города Кутаиси (край Имерети), чтобы опротестовать строительство Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони. Акция протеста в прямом эфире транслируется на странице защитников Рионского ущелья в Facebook.

"Нашим главным требованием является аннулирование распоряжения правительства, которое предполагает передачу Рионского ущелья иностранному инвестору. Вторым требованием является расторжение контракта с компанией ENKA (занимающейся строительством ГЭС). Третье: мы требуем аннулирования всех документов, изданных с 2015 года, и отставки министра (экономики) Натии Турнавы", - сказал один из организаторов акции протеста Варлам Голетиани журналистам до начала манифестации.

По словам демонстрантов, они требуют отставки Турнавы потому, что переговоры, которые велись при ее участии по заданию премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, завершились безрезультатно. Митингующие также требуют, чтобы вопрос строительства крупных гидроэлектростанций решался путем референдума. Участники акции протеста заявляют, что если их голос не будет услышан правительством, то следующий митинг они проведут в Тбилиси у здания парламента.

Между тем, МВД Грузии распространило заявление, в котором говорится, что в Кутаиси в связи с протестами стянуты дополнительные наряды полиции. Силовое ведомство призывает протестующих не выходить за рамки закона. Полицейские находятся и в Рионском ущелье, где вблизи строительной площадки более четырех месяцев протестующие ночуют в палатках.

Намахвани - гидроэлектростанция каскадного типа, которая расположится на реке Риони на стыке краев Имерети и Рача - Лечхуми и Квемо Сванети. Строительство ГЭС откладывалось с 2009 года из-за протеста местного населения и рисков воздействия на окружающую среду. Возведение ГЭС, проектная мощность которой составляет 460 МВт, началось летом 2020 года. Строительством гидроэлектростанции занимается турецкая компания ENKA Insaat ve Sanayi A.S., а объем инвестиций составляет $800 млн.