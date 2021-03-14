В Иерусалиме открылось представительство самопровозглашенного Косова

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 марта. /ТАСС/. Официальное представительство самопровозглашенного Косова открылось в воскресенье в Иерусалиме. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

Израиль и самопровозглашенное Косово подписали соглашение об установлении дипломатических отношений 1 февраля, отмечает издание. Приштина тогда же подтвердила, что откроет свое представительство в Иерусалиме согласно обязательству, подписанному главой правительства непризнанного образования Авдулахом Хоти в Вашингтоне 4 сентября 2020 года.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года и в последние годы активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств - членов ЕС. Ранее Израиль также выступал против признания независимости Косова.

Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года и настаивают, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. В свою очередь палестинцы хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.

США провозгласили признание Иерусалима столицей Израиля в мае 2018 года и перенесли туда свое посольство из Тель-Авива. Следом за Соединенными Штатами свою дипмиссию в Иерусалиме открыла Гватемала.