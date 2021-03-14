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Минобороны Израиля сообщило о завершении испытаний высокоточного минометного снаряда

В ведомстве отметили, что высокая точность боеприпаса "снижает вероятность сопутствующего ущерба и жертв среди мирного населения"

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 марта. /ТАСС/. Министерство обороны Израиля проинформировало в воскресенье об успешном завершении серии испытаний нового высокоточного минометного боеприпаса Iron Sting.

"Сегодня Управление исследований и разработок Министерства обороны Израиля представило высокоточный минометный боеприпас Iron Sting с лазерным наведением и спутниковой навигацией GPS. Испытания 120-миллиметрового снаряда были недавно завершены на одном из полигонов на юге Израиля. Это позволяет начать серийное производство с дальнейшей поставкой снарядов в Армию обороны Израиля", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Минобороны еврейского государства.

В документе указывается, что Iron Sting "разработан для точного поражения целей как на открытой местности, так и в городских условиях". В Минобороны отметили, что высокая точность боеприпаса "снижает вероятность сопутствующего ущерба и жертв среди мирного населения", что "произведет революцию в наземной войне и обеспечит батальоны органичной, точной и эффективной огневой мощью".

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