Правозащитники сообщили о гибели 38 человек за сутки при разгоне протестов в Мьянме

БАНГКОК, 14 марта. /ТАСС/. По меньшей мере 38 человек погибли в воскресенье в разных городах Мьянмы во время разгона силами безопасности антивоенных демонстраций. Об этом сообщила Ассоциация помощи политическим заключенным в Мьянме.

По ее подсчетам, после прихода к власти военных "126 человек были убиты в результате жестких разгонов акций протеста, по меньшей мере 38 за сегодня". Правозащитники не исключили, что реальное число жертв может быть гораздо выше. Что касается пострадавших, то за сутки порядка 80 человек получили различные ранения во время применения силовиками специальных средств.

"По состоянию на 14 марта задержаны 2 156 человек, - отмечается в отчете. - На данный момент 1 837 задержанных все еще находятся под стражей, включая трех человек, приговоренных к тюремным срокам". Полученные ассоциацией официальные списки свидетельствуют, что в воскресенье были задержаны лишь 23 человека. В то же время, согласно собственным данным ассоциации, за день по всей стране арестовано примерно 100 человек.

Между тем государственный телеканал MRTV сообщил, что в результате применения протестующими оружия против сил безопасности в одном из районов Янгона погибли двое полицейских.