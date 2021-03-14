Представитель Евросовета продлил визит в Тбилиси на день

ТБИЛИСИ, 14 марта. /ТАСС/. Представитель председателя Евросовета по Грузии Кристиан Даниэльсон решил продлить на один день свой визит в Тбилиси, чтобы попытаться достичь политического соглашения между властями и оппозицией страны.

"Мы поработали очень плодотворно, и, чтобы продвинуться еще дальше, я решил остаться в Тбилиси и завтра. Мой визит будет продлен еще на один день", - информировал Даниэльсон на пресс-конференции в воскресенье. По его оценке, все вовлеченные в процесс стороны работают.

"Мы продолжим работать и завтра. Соглашение зависит от сторон", - добавил он.

Даниэльсон по просьбе председателя Евросовета прибыл в Тбилиси 12 марта для содействия урегулированию политического кризиса. Дипломат встретился с президентом Саломе Зурабишвили и премьер-министром Ираклием Гарибашвили, с представителями правящей партии и оппозиции. Ожидалось, что в воскресенье, в последний день визита дипломата, состоятся переговоры с участием как властей, так и оппозиции, однако этого не произошло из-за невозможности достичь компромисса. Было решено продолжить переговоры после визита премьера Гарибашвили в Брюссель 15-16 марта.

Камнем преткновения являются досрочные выборы и арест депутата, лидера оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелии, а также сторонника оппозиции Георгия Руруа. Оппозиция считает Мелию и Руруа политическими заключенными и требует их освобождения. Власти категорически против этого, заявляя, что нельзя вмешиваться в дела правосудия. Оппоненты настаивают на проведении внеочередных выборов в парламент или же плебисцита по вопросу, хотят ли жители страны проведения новых выборов. Правящая партия считает, что выборы в парламент уже состоялись осенью 2020 года. Они признаны легитимными, и нет никаких правовых оснований для повторного голосования.

Ситуация в стране

Политический кризис в Грузии длится уже пять месяцев. В ноябре прошлого года оппозиция отказалась признавать результаты парламентских выборов, обвинив власти в фальсификации итогов голосования. До сих пор большая часть оппонентов власти отказывается от работы в новом парламенте.

Ситуация усугубилась после того, как 23 февраля полиция арестовала Мелию за неуплату залога в размере 40 тыс. лари (более $12 тыс.). При этом за несколько дней до ареста политика - 18 февраля - в отставку подал премьер-министр Георгий Гахария из-за разногласий с командой по этому вопросу.

С 23 февраля оппозиция устраивает акции протеста. Митингующие разбили более 20 палаток у здания парламента и ночуют в них. Они требуют освобождения Мелии и назначения досрочных парламентских выборов. Мишель 1 марта провел первый раунд переговоров власти с оппозицией и выразил надежду, что к 16 марта, когда в Брюсселе состоится заседание комиссии по вопросам выполнения Грузией Соглашения об ассоциации, сторонам удастся договориться.