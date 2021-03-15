В Нидерландах начинаются выборы в парламент

ГААГА, 15 марта. /ТАСС/. Первый день парламентских выборов пройдет в понедельник в Нидерландах. Голосование, в ходе которого гражданам страны предстоит избрать 150 депутатов нижней палаты главного законодательного органа страны, в этом году растянется на три дня в связи с пандемией коронавируса.

Все 9,2 тыс. избирательных участков откроются в стране только 17 марта, в основной день голосования. Однако 1,6 тыс. из них будут работать также 15 и 16 марта c 7:30 (9:30 мск) по 21:00 (23:00 мск). Правительство призывает прежде всего пожилых людей и людей, находящихся в группе риска заражения коронавирусной инфекцией в тяжелой форме, использовать эти два дня для того, чтобы исполнить свой гражданский долг.

Для участия в выборах допускаются все граждане в возрасте от 18 лет. В случае наличия симптомов коронавируса власти призывают избирателей не приходить на участки, а передать по доверенности другому человеку право заполнения бюллетеня. Люди в возрасте от 70 лет также могут принять участие в голосовании по почте.

Численность населения Нидерландов составляет 17,4 млн человек, правом голоса обладают около 13,2 млн человек. В последние 20 лет явка на выборах в парламент находилась на уровне 75-80%.

Фавориты и аутсайдеры

В этом году для участия в выборах зарегистрировано 37 партий, однако, по прогнозам экспертов, лишь треть из них сможет получить хотя бы одно место в главном законодательном органе страны.

Главным фаворитом предвыборной гонки является Народная партия за свободу и демократию (НПСД), возглавляемая исполняющим обязанности премьер-министра страны Марком Рютте. Все без исключения опросы общественного мнения прогнозируют, что эта партия одержит победу и получит около 35-40 мест в парламенте.

"Кризис, вызванный пандемией коронавируса, является главной темой на этих выборах, и на этом фоне люди выбирают стабильность в правительстве, - отметила политический аналитик и автор книги "Марк: портрет премьера" Шейла Ситалсинг. - Конечно, для избирателей имеют большое значение и другие вопросы, такие как доступное жилье и здравоохранение, борьба с изменением климата. Однако стабильность в правительстве является приоритетом, поскольку страна находится в кризисе. И люди верят, что именно Рютте, занимающий должность премьер-министра уже более 10 лет, сможет сформировать стабильное правительство, хоть это будет и непросто".

Практически все исследования порочат второе место и чуть более 20 мест в парламенте крайне правой Партии свободы во главе с Гертом Вилдерсом. В целом на протяжении последних как минимум 20 лет за крайне правых голосует около 20-25% населения, и никаких изменений в этой тенденции на данный момент не наблюдается. Пару лет назад новая правая партия "Форум за демократию" (ФД) приобрела достаточно большую популярность, переманила на свою сторону значительную часть сторонников Партии свободы и даже одержала победу в региональных выборах. Однако за последний год эта политическая сила сдала свои позиции из-за внутренних разногласий, отказа признавать опасность коронавируса и ряда экстремистских высказываний ее лидера Тьерри Бодэ.

Далее следуют пять так называемых средних партий, которые, по мнению специалистов, могут рассчитывать на 10-20 мест в парламенте и несколько маленьких партий, которые имеют поддержку со стороны определенных групп населения (такие как Партия защиты животных или представляющая интересы пожилых людей партия "50 плюс") и обычно получают по несколько мест в парламенте.

Коронавирус в центре внимания

Коронавирус находится в центре внимания данных выборов, и, как представляется, действующие власти получат наибольшее преимущество от этого. Однако это не значит, что воспользоваться ситуацией не пытаются и другие политические силы.

"На фоне этого кризиса Партия свободы стала лидером оппозиции, а также пытается привлечь на свою сторону предпринимателей, владельцев кафе, баров, ресторанов и другого бизнеса, вынужденного закрыться в результате пандемии и оказавшегося в сложном финансовом положении, - отметила политолог Софи ван Леувен. - Вилдерс также активно привлекает внимание к темам закона и порядка и, по традиции, миграции. Поэтому, скорее всего, на правом фронте он будет главных победителем. Что касается "Форума за демократию", то он может получить несколько мест в парламенте, однако политическая сила стала чрезмерно, экстремально правой, что отпугивает многих потенциальных избирателей".

Что касается политики в отношении РФ, то эта тема, так же как и другие внешнеполитические вопросы, в ходе данной избирательной кампании практически не поднимается. "Отношения с Россией могли бы стать важной темой, если бы не пандемия коронавируса, - считает политолог Венделмут Бурсема, ранее работавшая журналисткой газеты "Трау" в Москве. - В частности, внимание могло бы быть привлечено к российскому газу в контексте приостановки добычи на Гронингенском месторождении. Мы увеличиваем импорт российского газа, и на этом фоне возникает все больше вопросов о том, как Нидерланды смотрят на проект "Северный поток - 2". Политики не любят говорить об этом, потому что мы, по сути, зависим от российского газа, но это факт, и мы не сможем ничего здесь изменить в ближайшие 5-10 лет".

По ее словам, не стоит ожидать и изменений во внешнеполитическом курсе с учетом того, что коалиционное правительство, которое должно быть сформировано после парламентских выборов, как и последние четыре года, будет основываться на альянсе партии Рютте с "Христианско-демократическим призывом". "Отношения продолжат оставаться не очень дружескими, что, в частности, связанно с событиями на Украине и вокруг Крыма, - считает эксперт. - Это отражается в программах многих партий, которые считают, что ЕС должен занять более жесткую позицию по отношению к РФ. Только Партия свободы выступает за укрепление взаимодействия и с РФ, и с США. Однако у нее нет практически никаких шансов на то, чтобы войти в правящую коалицию".

Что дальше?

После завершения голосования 17 марта начнется подсчет голосов. Обычно предварительные результаты выборов становятся известны в ту же ночь, а официальные результаты объявляются в течение одной-двух недель. Вслед за этим новый парламент должен будет назначить так называемого информатора, влиятельного государственного деятеля, который должен будет провести переговоры с лидерами партий и обсудить потенциальные возможности для формирования коалиции. Информатор, в свою очередь, назначит форматора - обычно лидера крупнейшей партии - для проведения переговоров о формировании правящей коалиции. Этот процесс может занять достаточное длительное время, в течение которого управление страной осуществляет предыдущее правительство.

По мнению экспертов, практически наверняка Рютте вновь станет премьер-министром, а в коалицию также войдет "Христианско-демократический призыв". Однако, скорее всего, для получения большинства им будет необходимо заручиться поддержкой еще одной или двух политических сил. И здесь возможны различные варианты.