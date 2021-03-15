Байден призвал дождаться окончания расследования, прежде чем говорить об отставке Куомо

ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден считает целесообразным дождаться окончания расследования в отношении губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, а уж потом ставить вопрос о его отставке в свете обвинений в сексуальных домогательствах.

"Я думаю, что нам надо увидеть, к чему приведет расследование", - заявил американский лидер в воскресенье, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Слова президента приводит пресс-пул Белого дома.

Ранее сенаторы-демократы Чак Шумер и Кирстен Джиллибранд, представляющие в верхней палате Конгресса США штат Нью-Йорк, призвали Куомо освободить свою должность в свете разразившегося скандала. До этого с аналогичным призывом выступили по меньшей мере 11 демократов, представляющих этот штат в нижней палате законодательного органа страны.

Скандал начался после того, как несколько женщин обвинили Куомо, который является влиятельным представителем Демократической партии, в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении. Профильный комитет нижней палаты законодательного собрания Нью-Йорка в четверг начал разбирательство, чтобы определить, есть ли достаточные основания для лишения Куомо полномочий губернатора. За его импичмент высказались многие члены заксобрания штата, в том числе демократы. Куомо отрицает свою вину и заявляет, что не намерен уходить в отставку.

Это уже не первый громкий скандал за последние месяцы, в котором оказался замешан губернатор. Ранее американские федеральные власти и прокуратура района Бруклин начали расследование в отношении администрации Куомо, подозреваемой в утаивании истинного числа умерших от последствий заражения новым коронавирусом в домах престарелых штата весной и летом прошлого года. В 2020 году политик пользовался большой популярностью в США, поскольку считалось, что он эффективно организовал в штате борьбу с распространением COVID-19.