Японская компания собрала группу специалистов по разработке нового боевого самолета

ТОКИО, 15 марта. /ТАСС/. Японская корпорация Mitsubishi Heavy Industries собрала группу специалистов по практической разработке боевого самолета нового поколения, который должен в 2030-х годах заменить нынешний многоцелевой истребитель-бомбардировщик F-2. Об этом в понедельник сообщил телеканал NHK.

Группа, состав которой планируется расширить до 500 человек, рассчитывает к 2027 году построить прототип и начать тестовые полеты, а уже к 2031 году начать массовое производство новых боевых самолетов. В состав команды разработчиков вошли как специалисты самой Mitsubishi Heavy Industries, так и представители еще нескольких японских компаний, специализирующихся на разработке двигателей и радаров.

Устаревающие F-2 представляют собой модернизированный вариант американского истребителя-бомбардировщика F-16. Они впервые поступили в ВВС Японии в 2000 году. Всего было произведено 98 таких самолетов путем сотрудничества Mitsubishi Heavy Industries и Lockheed Martin. Предполагается, что в ходе разработки нового самолета японские компании также будут сотрудничать с американской Lockheed Martin, однако подчеркивается, что во главе проекта будут стоять именно компании из Японии. Ранее местные СМИ сообщали, что затраты на этот проект могут превысить 1,5 трлн иен ($14 млрд).