В США заявили, что будут опираться на дипломатию и союзы, но также на военную силу

ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты в своей внешней политике при администрации Джо Байдена будут опираться на дипломатию и сеть союзов по всему миру и одновременно с этим укреплять свои вооруженные силы, которые являются "ключевым источником" их силы. Это утверждается в опубликованной в воскресенье в газете The Washington Post совместной статье госсекретаря США Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина.

"Наши альянсы являются тем, что наши военные называют "мультипликаторами силы". С ними мы можем достичь намного большего, чем могли бы без них. Ни у одной страны в мире нет такой сети альянсов и партнерств, как у нашей. Было бы огромной стратегической ошибкой пренебрегать этими альянсами", - считают министры.

"Как сказал президент [Джо] Байден, Соединенные Штаты будут проявлять лидерскую роль за счет дипломатии, поскольку это наиболее эффективный способ справиться с вызовами, которые перед нами сегодня стоят <...>", - отметили они. "В то же время мы будем поддерживать самые мощные вооруженные силы в мире, потому что это ключевой источник силы нашей страны и нашей коллективной (с союзниками - прим. ТАСС) силы", - считают главы двух американских министерств.

"Мы будем усердно работать над возобновлением наших союзов и удостоверимся в том, что они пригодны для того, чтобы выполнять свою задачу - справляться с угрозами и пользоваться возможностями нашего времени", - добавили они.

Главы двух ведомств написали статью в преддверии своей поездки в Японию и Республику Корея. По их словам, они выбрали эти страны для своего первого зарубежного визита в качестве госсекретаря и министра обороны в том числе потому, что "регион Индийского и Тихого океанов все больше становится центром глобальной геополитики". По их словам, в связи с этим союзы США с Японией и Республикой Корея являются залогом безопасности для Вашингтона.