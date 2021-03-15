Токио приветствует планы США поднять вопрос об островах Сенкаку на переговорах с КНР

ТОКИО, 15 марта. /ТАСС/. Правительство Японии приветствует намерение США сообщить руководству КНР об озабоченности Токио действиями китайских сторожевиков у островов Сенкаку (Дяоюйдао), на которые претендует КНР. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като.

"Мы приветствуем намерение США поднять этот вопрос, - сказал он. - Правительство Японии намерено убедительно демонстрировать свою решимость последовательно защищать нашу территорию, территориальные воды и воздушное пространство".

Ранее, как сообщило правительство Японии, администрация США уведомила Токио о том, что поднимет вопрос о Сенкаку на первой встрече руководителей американской и китайской дипломатии, которая состоится 18 марта на Аляске.

Газета "Иомиури" 1 марта сообщила, что сторожевые корабли морской полиции КНР в феврале 14 раз заходили в зону у необитаемых островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, которую Япония считает своими территориальными водами. По данным газеты, существенную тревогу в Токио вызывает то, что китайской морской полиции месяц назад официально дали право применять оружие против нарушителей. В ответ Япония наделила такими полномочиями свою береговую охрану, что повышает угрозу вооруженного конфликта.

Токио объявил Сенкаку свой территорией в 1895 году, когда победил Китай в войне и захватил у него Тайвань. После Второй мировой войны Япония отказалась от прав на этот остров. По логике Пекина, она должна вернуть и Сенкаку (Дяоюйдао), которыми, как утверждают в КНР, Китай владел с XIV столетия. Правительство Японии отрицает такие претензии и утверждает, что в момент присоединения эти острова были необитаемыми и никому не принадлежали.

Конфликт вокруг Сенкаку обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио объявил о выкупе этих островов у их частных владельцев, японских граждан. После этого в КНР прошли массовые демонстрации протеста, сопровождавшиеся разгромом японских ресторанов и предприятий. С тех пор китайские корабли постоянно курсируют вблизи спорного архипелага и совершают демонстративные заходы в его прибрежную зону.