Лукашенко заявил, что конституция Белоруссии должна отражать стремление народа к согласию

МИНСК, 15 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем конституции отметив, что главным ориентиром основного закона страны должно быть стремление к общественному согласию. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что принятая на рубеже веков конституция закрепила "историческое право белорусского народа жить в суверенной стране, создавать свободное справедливое общество, в котором государство гарантирует социальную защиту и равные возможности для каждого человека и каждой семьи". По его словам, в год народного единства главным ориентиром в достижении намеченных целей для белорусов станут те конституционные положения, которые "отражают стремление народа к сплоченности, общественному согласию и взаимопониманию".

Конституция в независимой Белоруссии была принята 15 марта 1994 года, в ней была учреждена должность президента, так как до этого времени страна была парламентской. Первые изменения в основной закон были внесены уже 1995-м году на первом референдуме. По его итогам и были значительно расширены полномочия президента, русский язык получил наравне с белорусском статус государственного, у страны появились новые герб и флаг. В 2004 на втором референдуме, были сняты и ограничение на количество сроков, в течение которых пост президента может занимать один и тот же человек.

На фоне протестов в Белоруссии, начавшихся после выборов президента 9 августа, глава государства Лукашенко вновь заявил о необходимости изменений в конституции, отметив готовность перераспределить часть президентских полномочий в пользу других ветвей власти. По его словам, проект новой конституции Белоруссии будет готов в течение нынешнего года, а в начале следующего - вынесен на всенародное обсуждение. Белорусская оппозиция разработала свой проект новой конституции, в которой предлагает переход государства с президентской формы правления на парламентскую.