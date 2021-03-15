МИД КНР потребовал от Украины не политизировать взаимодействие китайских компаний с Крымом

ПЕКИН, 15 марта. /ТАСС/. Китай требует от Украины не политизировать взаимодействие китайских компаний с Республикой Крым, которые сотрудничают с ней в соответствии с рыночными принцами. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Китайские компании поддерживают контакты с Крымом и сотрудничают с ним в соответствии с принципами рынка. Нельзя политизировать это взаимодействие в коммерческой сфере", - сказал он на регулярном брифинге, комментируя недовольство украинской стороны недавним визитом китайской делегации в Крым.