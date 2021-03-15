МИД КНР выразил протест странам G7 за их заявление о "подавлении оппозиции" в Гонконге

ПЕКИН, 15 марта. /ТАСС/. Китайские власти выразили решительный протест странам Группы семи (G7) за их совместное заявление о "подавлении оппозиции" Пекином путем проведения избирательной реформы в Гонконге. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Мы считаем, что это грубое вмешательство во внутреннюю политику Китая, и выражаем по данному поводу решительный протест", - сообщил он на регулярном брифинге.

Согласно распространенному 12 марта заявлению глав МИД стран Группы семи, избирательная реформа в Гонконге вызывает обеспокоенность, поскольку, по их мнению, направлена на подавление оппозиции в этом специальном административном районе Китая. В коммюнике подчеркивается, что действия Пекина "подрывают высокую степень гонконгской автономии", противоречат принципу "одна страна - две системы". Кроме того, такие изменения якобы нанесут удар по свободе слова, которая гарантируется Объединенной китайско-британской совместной декларацией.

По словам дипломата, проводимые Пекином преобразования нацелены исключительно на обеспечение безопасности и процветания гонконгских жителей. "Мы настаиваем, чтобы страны G7 незамедлительно прекратили вмешиваться в дела Китая, и будем твердо отстаивать интересы развития Гонконга", - подытожил Чжао Лицзянь.

Как подчеркнул представитель МИД КНР, за более чем 150 лет колониального правления Великобритании жители Гонконга постоянно "испытывали давление Лондона, не обладая никакими демократическими правами".