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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Азербайджане заявили, что передали Армении всех военнопленных

Азербайджан в соответствии со своими обязательствами передал Армении всех военнопленных - глава МИД.

Теги
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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