Мэр Таллина призвал начать переговоры с РФ о поставках вакцины от коронавируса в Эстонию

ТАЛЛИН, 15 марта. /ТАСС/. Мэр Таллина Михаил Кылварт считает необходимым начать переговоры с Россией о поставках осенью в Эстонию вакцины от коронавируса. Об этом он сообщил в понедельник в эфире телеканала ETV+ .

"У нас много говорилось, что вакцины - не политическая тема, поэтому необходимо перейти от слов к делу и вести переговоры в том числе с Россией, - сказал он. - Есть и другие варианты, есть Китай. Заниматься этим необходимо сейчас, как это делают другие страны. Иначе может получиться так, что мы окажемся далеко в конце очереди, когда возникнет необходимость".

Кылварт подчеркнул, что крупные партии вакцины потребуются Эстонии уже осенью. "Немногие задумываются о том, что вакцинация - временная мера, - пояснил он. - Через полгода или восемь месяцев потребуется второй круг вакцинации, а многие ученые считают, что этот вирус с нами на несколько лет и вакцинация будет необходима каждый год. Уже сейчас мы знаем, что вакцины не хватает оперативно, и ее может не хватать и в будущем. Поэтому многие европейские страны, помимо общего заказа Евросоюза, сейчас занимаются организацией прямых поставок, в том числе из третьих стран".

3 марта президент Эстонии Керсти Кальюлайд сообщила, что если российскую вакцину "Спутник V" или препарат китайской компании Sinovac Biotech зарегистрируют в Европе и признают их использование безопасным, они будут применяться в балтийской республике. Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас сказала, что правительство рассмотрит возможность использования вакцины "Спутник V", если та будет одобрена Европейским агентством лекарственных средств (EMA).

Вакцинация от коронавируса началась в Эстонии 27 декабря прошлого года, к настоящему моменту две дозы вакцины получили 52 664 человек. Общее количество инфицированных в стране достигло 86 086, умерли 728 пациентов.